На Луганщине семьи переселенцев и бывших пленных «ЛНР» получили квартиры

Две семьи вынужденных переселенцев из прифронтового Золотого-4 и супружеская пара, которая была освобождена из плена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» (в Луганске), стали владельцами квартир в Золотом. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Исполняющая обязанности председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская приняла участие в торжественном вручении ордеров и ключей от квартир.

«Семья Юрия Чернова получила двухкомнатную квартиру, семья Анастасии Бочко – однокомнатную, а супруги Виктория Воронина и Анатолий Семиренко – трехкомнатную квартиру», – уточнили в ОГА.

Юрий Чернов поделился воспоминаниями, как остался без жилья: «У нас забрали все, дали десять минут на сборы, что успели взять и все – назад дороги нет».

«Пока мы были в плену, нам всегда говорили, что мы не нужны Украине, но мы верили в то, что наша страна нас не покинет, и 29 декабря 2019 года нас освободили. После встречи с главой ОГА нам пообещали выделить жилье. Он сдержал свое слово. Спасибо», – рассказал Анатолий Семиренко.

Поздравил со значимым событием переселенцев и руководитель военно-гражданской администрации города Золотое и села Екатериновка Алексей Бабченко. По его словам, в целом выделено уже 13 квартир, и это – «первый толчок».

«С Министерством реинтеграции оккупированных территорий мы в этом году приобретем еще 10 квартир на вторичном рынке», – сказал Бабченко.

Напомним, что осенью 2019 года во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Золотое главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю было поручено обеспечить жителей прифронтового населенного пункта жильем. Кроме того, к главе облгосадминистрации обратились бывшие пленники «ЛНР», жители города Луганска, с просьбой содействовать получению жилья.

«Выполняя обещания, из областного бюджета были выделены средства для капитального ремонта жилых помещений в многоквартирных домах Золотого», – заключили в Луганской ОГА.