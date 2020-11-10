«У меня 6 детей, но до сих пор нет паспорта»: Пять историй о безгражданстве из Донбасса

В Украине тысячи людей живут без документов, не имеют гражданства. Причины, почему так произошло, у всех свои. Общее же – все эти люди не могут реализовать свои права, не имеют доступа к медицине, образованию, трудоустройству...

Последние точные данные об уровне безгражданства в Украине датируются еще 2001 годом, когда проводилась перепись населения: тогда 82 550 человек задекларировали себя лицами без гражданства. Большинство таких людей проживали в АР Крым, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. По оценке УВКБ ООН, сегодня в Украине проживают более 35 600 лиц без гражданства или под угрозой безгражданства, из них лишь около 6 000 имеют вид на жительство.

В связи с военными действиями на Донбассе ситуация только усугубилась ведь восстановить документы стало еще сложнее. По данным Агентства ООН по вопросам беженцев, большинство лиц под риском гражданства – это члены ромских меньшинств, дети, рожденные на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей, бездомные лица, старики, которые являются владельцами еще советских паспортов. Кроме того, есть люди, которые прибыли в Украину из других бывших советских республик после распада СССР, и не имеют гражданства из-за противоречивых законах о гражданстве и пробелы в законодательстве. Как решается эта проблема – в историях, рассказанных юристами БФ «Право на защиту» («Право на захист»), партнерской организации УВКБ ООН.

Мария

«Наконец-то я начинаю жизнь в качестве гражданки Украины. Теперь смогу устроиться на работу официанткой и выйти замуж, как мечтала моя мама», – говорит 22-летняя Мария.

Мария

В 2014 году, когда начался конфликт на востоке Украины, их родной поселок Первомайское оказался в эпицентре боевых действий. Во время одного из обстрелов в доме семьи возник пожар, сгорел единственный документ мамы Марии – паспорт советского образца. На помощь пришли знакомые, которые предложили поселиться в их старом доме в поселке в Волновахском районе, подальше от боевых действий.

Условия жизни семьи на новом месте были сложными. После переезда Мария и все члены ее семьи не имели документов, удостоверяющих их личности. Из-за этого семья не могла найти работу или арендовать жилье получше.

Год назад соседка посоветовала матери Марии обратиться в юридический отдел БФ «Право на защиту» за помощью в восстановлении ее паспорта и получения документов для ее детей.

К сожалению, из-за проблем со здоровьем мама девушки умерла, так и не получив паспорт. Однако юристам БФ «Право на защиту» удалось найти необходимые документы для получения девушкой паспорта гражданки Украины. Для этого был получен дубликат свидетельства о рождении, восстановлены связи с ее отцом, который имеет паспорт гражданина Украины, собраны свидетельства в сельском совете для подтверждения места жительства. Благодаря этому, удалось сформировать пакет документов, достаточный для того, чтобы Государственная миграционная служба установила факт принадлежности девушки к гражданству Украины.

Так, в возрасте 22 лет Мария наконец добилась получения своего первого паспорта гражданки Украины, а в течение следующего месяца получила регистрацию проживания и ИНН.

Теперь девушка сможет найти работу, подыскать лучшее жилье, получать медицинскую помощь, необходимые социальные услуги и выплаты, выйти замуж, – делать все те простые вещи, о которых и не надо задумываться, когда у тебя есть паспорт.

На данный момент все еще без документов остаются ее брат и сестра. Для них процедура документирования осложняется тем, что они были рождены на территории России от родителей с советскими паспортами. Ни брат, ни сестра не получили гражданства Российской Федерации. За неимением оснований для подтверждения их принадлежности к гражданству Украины, единственным шансом на документирование для них стало получение документа лица без гражданства. Последнее стало возможным благодаря недавно принятому закону № 693-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства».

Наталья

Наталья – счастливая мать пяти замечательных детей: Аделины, Арсена, Ивана, Каролины и Дианы. В 2014 году все они жили в городе Ясиноватая Донецкой области, но после начала боевых действий семья срочно переехала в Мариуполь.

Что отличает эту семью от других? Наталья и ее дети никогда не имели паспортов и свидетельств о рождении. То есть никаких документов, подтверждающих, что эти люди действительно существуют. Случилось так, что родители Натальи не сделали для нее документов. Она в свою очередь не смогла оформить свидетельства о рождения для пяти своих детей, родившихся на теперь неподконтрольной Украине территории.

Женщина обратилась за помощью к БФ «Право на защиту» со словами: «Я хочу, чтобы мои дети пошли учиться, чтобы жизнь не привела их в тюрьму». Наталья понимала, что человек без документов находится вне общества, что он лишена возможности работать, учиться и быть полезным для других.

Юристы БФ «Право на защиту» начали борьбу за достойную жизнь для женщины и ее детей. Было инициировано 6 судебных разбирательств. В конце концов, все пятеро детей получили свидетельства о рождении. Сама же Наталья сейчас проходит процедуру получения гражданства.

Дети Натальи

Однако, на этом проблемы не закончились. После получения свидетельств о рождении дети продолжают сталкиваться с дискриминацией и отказом в предоставлении государственных услуг. Им отказано в доступе к образованию – не принимают в техникумы и училища, с ними не подписывают декларации медицинские учреждения, они не могут официально устроиться на работу. И все это из-за того, что миграционная служба не выдает паспорт их матери.

От детей Натальи требуют получить идентификационные номера в налоговой инспекции (ИНН) и подтвердить регистрацию места жительства, а это невозможно сделать без паспорта.

Выдавать паспорта детям Натальи миграционная служба Мариуполя также не спешит. Все время находятся различные причины: отсутствие законодательства, желания, времени и т.п.

Между тем приближается зима, которую все 6 членов семьи ждут с ужасом. Уверенности, что смогут ее пережить, нет. Без документов невозможно заключить договор аренды жилья, устроиться на работу, чтобы платить за то же жилье.

Но Наталья и ее дети верят в решение их проблемы.

Елена

Елена родилась в Абхазской АССР в 1977 году, а уже через 12 лет там обострился вооруженный конфликт, поэтому ее детство трудно назвать счастливым. Еще подростком Елена была вынуждена бежать от войны в Украину. Ее родным городом стала Горловка.

В 2010 году женщина получила справку из консульства Грузии о том, что она не является гражданкой этой страны, а уже через год имела вид на постоянное проживание в Украине как лицо без гражданства. Сегодня этот вид является действительным, то есть Елена находится на территории Украины на законных основаниях.

Несколько лет Елена жила в Горловке, а в 2014 году снова стала свидетелем боевых действий. Конфликт на востоке заставил ее переехать в новый город на подконтрольную правительству Украины территорию.

Елена с детьми

Елена мечтает быть гражданкой Украины и имеет на это полное право, поскольку на протяжении последних пяти лет непрерывно проживает на ее территории.

Но, обратившись в Государственную миграционную службу для принятия гражданства Украины, женщина столкнулась со сложностями. Ее попросили предоставить актуальную справку о том, что она не является гражданкой Грузии, но все материалы остались в Горловке. Чтобы получить новую такую справку, надо оплатить консульский сбор, находясь на территории Грузии, а также привезти с собой в качестве свидетелей двух граждан Грузии, которые подтвердят ее личность. Свидетельство о рождении Елена потеряла, а получить его дубликат возможности нет. Круг замкнулся...

Бесспорно, отсутствие паспорта не позволяет жить полноценно и реализовать все свои желания. Но у женщины – 6 замечательных детей, которые являются для нее самым большим счастьем. Все они родились на территории Украины и имеют документы. Старшая дочь с помощью адвоката БФ «Право на защиту» в прошлом году уже получила паспорт гражданина Украины.

Сама же Елена, к сожалению, продолжает жить в статусе лица без гражданства ...

Зоя Егоровна

Зоя Егоровна родилась в 1954 году. Женщина жила в Луганске и работала в теплицах. Но так было только до 2014 года. Когда начался конфликт на Донбассе, женщина приняла решение бежать на подконтрольную территорию. Во время этого Зоя Егоровна и потеряла паспорт. Возвращаться в Луганск и искать его там на тот момент было опасно.

Женщина пыталась восстановить паспорт самостоятельно, но в миграционной службе ей всегда отказывали, поскольку у нее не было никаких документов. У Зои Егоровны здесь нет ни родных, ни близких, которые могли бы подтвердить ее личность. И в соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украины» женщина не может подтвердить свое гражданство, поскольку вся информация о месте проживания и работе осталась на неподконтрольной территории.

Зоя Егоровна готова продолжать бороться за свой паспорт, потому что это является жизненно необходимым для нее. «К меня проблемы со здоровьем, но из-за отсутствия документов я не могу даже пройти курс лечения и оформить инвалидность», – сетует луганчанка.

Сейчас Зоя Егоровна проживает у знакомых, которые приютили ее. Женщина продолжает верить в то, что когда-то все же наступит момент и она будет держать в руках свой паспорт.

Римма

Римма родилась в Горловке в 1996 году, она не знает ни мамы, ни папы. Сразу после рождения ее оставили на воспитание бабушке без документов. С тех пор именно бабушка стала для девушки родным человеком.

Свидетельство о рождении девушка впервые получила в 21 год. А теперь 24-летней Римме нужен паспорт. У женщины уже своя семья – двое детей и муж – но без паспорта она даже не может заключить официальный брак.

Римма

Почему Римма не может получить паспорт? Девушка и ее бабушка проживали в Горловке, которая теперь является неподконтрольной территорией. Бабушка имела гражданство Украины и адрес регистрации места жительства. Римма неоднократно обращалась в Государственную миграционную службу для оформления паспорта, поскольку родилась и все время проживала на территории Украины. В ответ слышала лишь отказ, т.к. ее гражданство не подтверждено. Чтобы получить гражданство, она должна была подтвердить в суде факт проживания бабушки на территории УССР до 1990 года, однако все подтверждающие документы остались на неподконтрольной территории.

Римма является лицом без гражданства, но получить соответствующую справку, а потом – документ, удостоверяющий личность, невозможно. В Украине нет порядка оформления документов для лиц без гражданства.

Сейчас жизнь с правами для Риммы – это большая мечта. Она не может оформить детей в садик, заключить декларацию с врачом о предоставлении медицинских услуг себе и детям, официально устроиться на работу, не может получить банковскую карточку. Фактически без документов Римма не может ничего.

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Сегодня миллионы людей во всем мире не имеют гражданства. В результате они не могут ходить в школу, посещать врача, устраиваться на работу, открывать банковский счет или даже вступать в брак. Без этих простых вещей их жизнь наполнена препятствиями и разочарованиями.

УВКБ ООН призвало все страны положить конец безгражданству до 2024 года. В ноябре 2014 года УВКБ ООН приняло Глобальный план действий по искоренению безгражданства и начало кампанию #IBelong с целью положить конец безгражданству в течение 10-ти лет. В ноябре 2020 года исполняется 6-я годовщина кампании.

За последние 6 лет прогресс был достигнут во многих странах мира:

по состоянию на конец 2019 года более 341 тысяч таких лиц получили гражданство в таких странах, как Кыргызстан, Кения, Таджикистан, Таиланд, Россия, Швеция, Вьетнам, Узбекистан и Филиппины;

с момента запуска кампании к Конвенциям ООН о безгражданстве присоединились 25 стран;

2 страны реформировали свои законы о гражданстве, чтобы позволить женщинам передавать свое гражданство своим детям наравне с мужчинами. Тем не менее, 25 стран сохраняют такую дискриминацию;

7 государств ввели в свои законы о гражданстве положения о предоставлении гражданства детям без гражданства, родившимся на их территории.

Несмотря на пандемию коронавируса, в Украине также произошли позитивные изменения. В июне этого года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лица без гражданства» как логический шаг после присоединения к двум основным международным конвенциям ООН о безгражданстве. Принятие этого закона представляет собой важный прогресс на пути к искоренению безгражданства в Украине. Закон предоставит тысячам лиц без гражданства, независимо от законности их пребывания в Украине, возможность получить вид на жительство, доступ к своим правам и, в конечном итоге, обеспечит путь к гражданству, как только они будут признаны лицами без гражданства.