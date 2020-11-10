На Донетчине около 24% тестов на коронавирус дают позитивный результат

За минувшие сутки лабораториями в Донецкой области проведено 1 542 теста на коронавирус, из которых 367 дали положительный результат на наличие инфекции. Об этом сегодня, 10 ноября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что по состоянию на сегодня в Донецкой области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 14 582 человек.

«За вчера добавилось 308 человек. Летальные случаи, к сожалению, тоже возрастают, на сегодня уже 224 летальных случая», – добавил Педенко.

Также он сообщил, что за минувшие сутки лабораториями в Донецкой области, которые проводят диагностику COVID-19, – а это три филиала Донецкого областного лабораторного центра, Славянский центр СПИДа, Мариупольская городская больница №4 и частные центры «Код здоровья», «Фармбиотест», «Новая диагностика» и «Юнимед» – проведено 1 542 теста для 1 520 человек. Было выявлено 367 позитивных случаев, что составляет 24%.

Александр Педенко пояснил, как результаты тестов попадают в общую статистику.

«После того, как лаборатория провела исследования, и тесты оказались позитивными, они сообщают, прежде всего, филиалу областного лабораторного центра, штаб по ликвидации последствия эпидемии и то лечебное учреждение, которое направило на исследования. И после получения подтверждения в систему вводятся данные по этим больным», – рассказал представитель облздрава.

По его словам, что касается умерших, то после информирования областного лабораторного центра и получения подтверждений эти случаи также вводятся в систему статистики по коронавирусу.