«Киви» появится в следующем тысячелетии: В «ДНР» показали терминал (Фото)

В «ДНР» люди не могут пользоваться многими электронными сервисами и услугами – в том числе через терминалы.
Как сообщают местные жители в соцсети, в магазине «Молоко» в поселке Ханженково (Макеевка) поставили новый терминал.
Комментируя эту новость в соцсетях, люди пишут о том, что этот терминал позволяет пополнить интернет дешевле, чем терминал единственного в «республике» «банка» – «ЦРБ». Отмечается, что «В ЦРБ терминалах за пополнение интернета по коду берут 10% от суммы (комиссию), а в терминалах А-ПЭЙ – 5% от суммы пополнения».
В целом набор предлагаемых сервисов – очень скромный, о чем пишут жители Макеевки:
- Саша: «Танки пополнить можно?»;
- Оксана: «Нет»;
- Николай: «Как в Северной Корее. Никаких услуг из внешнего мира»;
- Артур: «А "вебмани"? "Приват-24", "Киви" где?»;
- Владимир: «"Киви" (электронная платежная система – ред.) появится в следующем тысячелетии».
Также люди отмечают, что в нынешних условиях даже установка терминала является «значительным событием»:
- Саша: «Радость-то какая! Репортаж по ТВ будет? Можно еще книгу написать»;
- Сергей: «По этому поводу концерт или хотя бы салют – не помешает»;
- Алина: «Значительное событие»;
- «Доставка-Товаров»: «Аж целый терминал! Рабам больше и не надо».