RU
Все новости

«Киви» появится в следующем тысячелетии: В «ДНР» показали терминал (Фото)

10.11.20 15:39
Макеевка / Фото из соцсетей
Макеевка / Фото из соцсетей

В «ДНР» люди не могут пользоваться многими электронными сервисами и услугами – в том числе через терминалы.

Как сообщают местные жители в соцсети, в магазине «Молоко» в поселке Ханженково (Макеевка) поставили новый терминал.

Комментируя эту новость в соцсетях, люди пишут о том, что этот терминал позволяет пополнить интернет дешевле, чем терминал единственного в «республике» «банка» – «ЦРБ». Отмечается, что «В ЦРБ терминалах за пополнение интернета по коду берут 10% от суммы (комиссию), а в терминалах А-ПЭЙ – 5% от суммы пополнения».

В целом набор предлагаемых сервисов – очень скромный, о чем пишут жители Макеевки:

  • Саша: «Танки пополнить можно?»;
  • Оксана: «Нет»;
  • Николай: «Как в Северной Корее. Никаких услуг из внешнего мира»;
  • Артур: «А "вебмани"? "Приват-24", "Киви" где?»;
  • Владимир: «"Киви" (электронная платежная система – ред.) появится в следующем тысячелетии».

Также люди отмечают, что в нынешних условиях даже установка терминала является «значительным событием»:

  • Саша: «Радость-то какая! Репортаж по ТВ будет? Можно еще книгу написать»;
  • Сергей: «По этому поводу концерт или хотя бы салют – не помешает»;
  • Алина: «Значительное событие»;
  • «Доставка-Товаров»: «Аж целый терминал! Рабам больше и не надо».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк