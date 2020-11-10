«Киви» появится в следующем тысячелетии: В «ДНР» показали терминал (Фото)

В «ДНР» люди не могут пользоваться многими электронными сервисами и услугами – в том числе через терминалы.

Как сообщают местные жители в соцсети, в магазине «Молоко» в поселке Ханженково (Макеевка) поставили новый терминал.

Комментируя эту новость в соцсетях, люди пишут о том, что этот терминал позволяет пополнить интернет дешевле, чем терминал единственного в «республике» «банка» – «ЦРБ». Отмечается, что «В ЦРБ терминалах за пополнение интернета по коду берут 10% от суммы (комиссию), а в терминалах А-ПЭЙ – 5% от суммы пополнения».

В целом набор предлагаемых сервисов – очень скромный, о чем пишут жители Макеевки:

Саша: «Танки пополнить можно?»;

Оксана: «Нет»;

Николай: «Как в Северной Корее. Никаких услуг из внешнего мира»;

Артур: «А "вебмани"? "Приват-24", "Киви" где?»;

Владимир: «"Киви" (электронная платежная система – ред.) появится в следующем тысячелетии».

Также люди отмечают, что в нынешних условиях даже установка терминала является «значительным событием»: