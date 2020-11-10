Блокирование КПВВ еще раз показывает отношение РФ и к людям, и к договоренностям, – Резников

Блокирование незаконными вооруженными формированиями пунктов пропуска на линии разграничения еще раз показало отношение Кремля к людям и договоренностям, достигнутым в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Со стороны подконтрольной территории сегодня были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где отделение "Ощадбанка" готово к выплате пенсий и социальных выплат. Люди ждали этого открытия, и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам, и к договоренностям Нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы», – цитирует Резникова пресс-служба министерства.

В Минреинтеграции подчеркнули, что Украина последовательно выполняет договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже и договоренности по результатам консультаций в ТКГ.

«Открытие КПВВ – это очередной шаг в этом. 10 ноября должно было состояться одновременное открытие двух новых КПВВ в Счастье и Золотом. Украина в полном объеме выполнила договоренности», – отметили в министерстве.

В то же время «администрации», подконтрольные РФ, продолжают блокировать КПВВ. По словам людей, которые вернулись на подконтрольную территорию, в направлении Счастье, НВФ их не пропустили, объясняя тем, что КПВВ не готово и что «не было команды».

Напомним, сегодня, 10 ноября, на территории Донецкой области с украинской стороны открылись КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое». Пропуск людей через 7 КПВВ будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 16:00.

При этом незаконные вооруженные формирования людей возвращают обратно.

Об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.