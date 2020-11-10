Голодный бунт: Шахта «Котляревская» и ЦОФ «Россия» готовы бастовать (Видео)

В Новогродовке (Донецкая обл.) работники шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь» готовы начать акцию протеста. Горняки 2,5 месяца не получают заработную плату. Последний раз деньги им выплатили в августе, к профессиональному празднику Дню шахтера. При этом горняки «Котляревской» выдают на-гора запланированный объем угля.

Горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) Роман отработал ночную смену. Отмечает, что участок план по добыче выполняет. Могли бы добывать угля и больше, но излишек не купит заказчик. «Уголек идет хорошо, работа идет. А денег не платят», – говорит ГРОЗ шахты «Котляревская».

Рабочие уже привыкли, что частично зарплаты погашают к ярким датам. Но вот уже и праздники все прошли – а денег так и нет. «Ждали, что к местным выборам что-то дадут. Но ничего и не слышно», – отмечает компрессорщик Александр.

«Хорошо тем, кто на пенсии. А вот молодежи куда деваться?», – добавляет ГРОЗ Сергей.

Один из способов ускорить выплаты – акции протеста. Но за последние годы их провели массу. Очередную готовы начать в любое время. Но хотят еще подождать обещанного, т.к. профильный министр заявил о выделении 1 млрд 400 тыс. грн на погашение задолженности украинским шахтерам.

«Решением Кабмина это (выделение денег, – ред.) не сделали. Только голосованием Верховной Рады. А это задержка по времени – минимум 2-3 недели. То есть в лучшем случае зарплату мы получим в конце ноября», – комментирует председатель профсоюза шахты «Котляревская» Дмитрий Бучновский.

Поддержать протест коллег готовы и работники Центральной обогатительной фабрики «Россия». Они без зарплаты еще больше – уже год. «На фабрике уже год не платят зарплату. У нас есть такой хозяин [Виталий] Кропачев (экс-депутат Донецкого областного совета, – ред.). Оказывается, что государство не имеет права заставить этого хозяина платить налоги. Отмазываются тем, что говорят: мы ничего не можем сделать, это частник, на частника законы Украины не распространяются», – рассказывает сварщик ЦОФ «Россия» Валентин Коваленко.

За год число сотрудников фабрики сократилось на две трети. Нет даже охраны. Три месяца назад оставшимся пообещали и работу, и зарплату. Но слово не сдержали.

«Возим вагоны, перерабатываем уголь, а зарплату не дают. Год мы без зарплаты… Если начинаем возмущаться – нам начинают угрожать: уголь не дадим и зарплату. Так ее и так нет», – возмущаются сотрудницы ЦОФ.

Запасов угля на шахте «Котляревская» при нынешнем уровне добычи хватило бы на 30 лет. ЦОФ «Россия» могла бы перерабатывать уголь и этой шахты, и иных предприятий. А люди – получать зарплату и достойно жить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»