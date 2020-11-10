Отмывали бюджетные деньги: На Луганщине разоблачили преступную группировку (Фото)

В Луганской области правоохранители раскрыли организованную преступную группу, которая занималась хищением бюджетных средств. Организатору и четырем участникам сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, организатор создал и возглавил на территории Кременского района Луганщины преступную группировку, в состав которой входили руководители и работники подконтрольных ему предприятий, которые систематически получали заказы из местного бюджета.

«Согласно разработанному им плану, участники группы, злоупотребляя служебным положением, при осуществлении работ по капитальному ремонту 5 объектов социальной инфраструктуры завладели средствами местного бюджета. В частности, они завышали в официальных документах цены на строительные материалы, чем нанесли ущерб местному бюджету на сумму свыше 600 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 9 санкционированных обысков в Луганской области и Киеве по месту жительства и работы фигурантов. В автомобиле организатора преступной группы изъято 800 тыс. грн.

Организатора и его сообщников подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенного организованной группой, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность главы группы к незаконной вырубке лесов и его влияние на криминальные круги в области.