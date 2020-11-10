С решетками на окнах: В Мирнограде показали новый приют для жертв домашнего насилия (Видео)

В конце ноября в Мирнограде (Донецкая обл.) заработает приют для жертв домашнего насилия. Он рассчитан как для мирноградцев, так и для жителей ближайших населенных пунктов. Уже проведены ремонты, заменена электропроводка, подключены водоснабжение и канализация. Осталось завершить сбор мебели и установить бытовую технику.

Размещен приют в обычном доме. Снаружи – бронированные двери и решетки на окнах.

«Когда мы сюда пришли, здесь не было ремонта, наверное, с советского времени. Везде – потрескавшаяся штукатурка, осыпалась со стен, потолка», – поясняет подрядчик ремонтных работ Александр Савочкин.

Теперь помещения не просто полностью отремонтированы, но и доступны для маломобильных категорий. «Для этого установили дополнительные поручни, сидушки в санузлах и душевых кабинах. На кухнях – удобный заезд для колясок, проемы в дверях также рассчитаны для заезда, чтобы мог пользоваться любой человек с инвалидностью», – продолжает Савочкин.

Проживать в приюте можно будет самому и с детьми.

«В этом учреждении будет предоставляться социальная и психологическая помощь пострадавшим лицам. Оно рассчитано на 10 стационарных мест, 4 дополнительных места и 2 детские кроватки для матерей с младенцами. Приют будет работать круглосуточно», – поясняет директор Городского центра соцслужб для семей, детей и молодежи Елена Проценко.

Общий бюджет проекта – 2,3 млн грн, из них:

1,7 млн грн – финансирование от ПРООН;

344 тыс. грн – средства Фонда народонаселения ООН в Украине;

202 тыс. грн – деньги городского бюджета.

Адрес приюта пока не разглашают – его нельзя афишировать для безопасности тех, кто там будет находиться.

Как сообщил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов, в городе совместно с ПРООН реализовано уже более 30 проектов.

Напомним, с начала 2020 года на Донетчине зарегистрировали более 2400 случаев домашнего насилия, половина из них – в Мариуполе.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе открыли дневной центр для пострадавших от домашнего насилия. В таком формате центр – единственный в Донецкой области. городе уже есть шелтер – приют для жертв домашнего насилия, в котором женщины могут проживать. Если же потребности в переезде нет, то помощь жертвам предоставлять в дневном центре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»