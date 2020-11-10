Тесты на COVID-19: Донетчине из госбюджета выделили около 12 миллионов гривен

В Донецкой области для ускорения выполнения бесплатных тестов на коронавирус заключили договоры с частными лабораториями. На финансирование этих исследований из госбюджета выделено около 12 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 ноября, сообщил на брифинге и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Сергей Моховик.

«Сначала государство выделило почти 12 млн грн, а если точно, то это 11,983 млн грн, на закупку услуг по выполнению тестирования частными лабораториями. Нами на сегодня заключены договоры с такими лабораториями, как "Фармбиотест", "Код здоровья", "Юнимед" на общую сумму 7,588 млн грн. Они уже выполнили 4 600 тестирований, и получены результаты», – отметил Моховик.

Что касается оборудования, по его словам, государство выделило 2,8 млн грн на приобретение для региона автоматизированной станции пробоподготовки, которая исключает ручной труд в процессе подготовки проб для последовательной амплификации.

«Это позволит значительно ускорить технологию ПЦР-тестирования еще на порядка 300 проб ежедневно», – добавил Сергей Моховик.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области ПЦР-тест на коронавирус выполняют 9 лабораторий: 5 коммунальных и 4 частных. Сейчас проводится их автоматизация. Планируется, что к декабрю они будут выполнять 2 500 тестов в день.