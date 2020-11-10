Протесты предпринимателей в Украине: В Краматорске перекрывали трассу (Фото)

В Краматорске сегодня, 10 ноября, представители малого бизнеса перекрыли трассу Краматорск – Славянск на выезде в сторону Славянска. Объединившись через социальные сети, более 150 человек вышли на акцию протеста физических лиц – предпринимателей против введения регистраторов расчетных операций (РРО) с 1 января 2021 года.

Как сообщает «Восточный проект», предприниматели держали плакаты «Имеем право на труд», «Свободу предпринимателям!». Люди требовали, чтобы власти приняли закон об отмене кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения.

«ФОПы вынуждены будут закрываться, просто не по силам будет работать. 5 миллионов граждан Украины останутся без рабочих мест. Мы хотим сохранить наше будущее и будущее наших детей!» – заявили участники акции.

Акция была согласована с полицией.

Краматорский городской голова Андрей Панков встретился с активистами из числа предпринимателей, которые сегодня протестовали, сначала перекрывая автомобильную дорогу Краматорск – Славянск, а затем под исполкомом. Об этом Панков написал в своем Facebook.

Мэр прокомментировал ситуацию. Он отметил, что, по словам предпринимателей, их возмущение вызвано началом применения регистраторов расчетных операций и несовершенством этой процедуры. «Она вызывает многочисленные нарекания и требует дополнительной проработки. То есть, сами предприниматели не против кассовых аппаратов, но стоимость внедрения системы, затраты на ее эксплуатацию и некоторые нюансы работы с РРО не описаны достаточно понятно с точки зрения законодательства, не учитывают интересы совсем малых бизнесов. Прослеживается заинтересованность во внедрении системы именно крупных сетей – тогда они останутся без большого количества конкурентов», – написал Панков.

Он добавил, что сегодня городские власти договорились с предпринимателями о следующем: отдел торговли совместно с предпринимателями составит письмо с подробным перечнем вопросов и требованиями протестующих, которое будет отправлено в Верховную Раду и Офис президента.

Также городской голова отметил, что много нареканий со стороны предпринимателей вызывают ограничения, введенные с момента отнесения города в «красную» зону.

Отметим, 3 ноября в Киеве под стенами Верховной Рады состоялся митинг SaveФОП, в ходе которого более 25 тысяч предпринимателей подписали петицию за сохранение упрощенной системы налогообложения – за законопроект №3853-1. После этого им была обещана отсрочка на год введения в действие закона, обязывающего малый и микробизнес устанавливать кассовые аппараты. Эта отсрочка депутатами на пленарном заседании не была поддержана. Поэтому акции протеста продолжаются. Так, подобные акции предприниматели провели в разных регионах. Люди выходили на протест в Киеве, Тернополе, Львове, Сумах, Днепре, Чернигове, Житомире, а также на Закарпатье. Предприниматели перекрывали дороги в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Закарпатской, а также Николаевской областях.