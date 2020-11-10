Ситуация парадоксальна: Украина на первом месте в Европейском суде по искам о невыполнении судебных решений

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) уже по состоянию на 2017 год Украина занимала первое место по количеству исков от украинцев на невыполнение в стране судебных решений. Львиная доля этих исков касается дел, в которых ответчиком выступают государственные органы. Например, наиболее актуальный сейчас вопрос – невыплата долгов по пенсиям жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, переселенцам, ответчиком в этих исках выступает Пенсионный фонд Украины. Об этом рассказала координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

Она отметила, что проблема невыполнения решений судов, когда ответчиком выступает государственный орган, для Украины – продолжительная и системная.

«Проблема сформировалась еще в 2000-х годах. Первый сигнал в этом вопросе был в 2009 году, когда в одном из решений Европейского суда было зафиксировано, что проблема неисполнения решения судов – это системная проблема в Украине и ее нужно решать комплексно. С тех пор наши международные партнеры дали ряд рекомендаций, как это сделать», – сказала Юлия Трало.

Рекомендации игнорировались. В итоге, если по состоянию на 2009 год в ЕСПЧ на рассмотрении находилось около сотни дел из Украины, то за 8 лет, к 2017 году, появилось еще 12 тысяч исков от граждан Украины на системное невыполнение в стране решения судов. «Права этих людей были защищены в национальных судах, решений вступили в силу, но они не исполнялись. В основном это касалось вопросов, когда ответчиком выступал государственный орган», – уточнила представительница «Права на защиту».

«Вот спустя эти 8 лет, в 2017 году, по статистике ЕСПЧ наибольшее число исков среди всех стран было именно из Украины», – констатировала Трало.

Но Европейский суд не может собой подменять систему национальных судов и исполнительных служб. Поэтому ПАСЕ подготовило для украинского правительства очередной ряд рекомендаций. Конечный срок их исполнения был указан 2019 год.

«Но с 2017 по настоящий момент в Украине произошло много событий и, вероятно, правительству было не совсем до этих вопросов. А тем временем, в 2019 году, прошел указанный срок для принятия таких мер. И никакой реакции со стороны украинского правительства не произошло», – говорит Трало.

В этой связи недавно была принята Промежуточная резолюция Комитета министров Совета Европы «Выполнение решений ЕСПЧ относительно невыполнения или чрезмерно длительного исполнения решений национальных судов, должниками по которым являются государственные органы». В этой резолюции Совет Европы выражает обеспокоенность ситуацией в Украине.

Конечно, такие резолюции носят рекомендательный характер. Но при этом Украина очень зависима от европейских партнеров. «Трудно предусмотреть, какие будут последствия этой резолюции. Но они будут. Скорее всего, это будут мероприятия финансового влияния. Ведь Украина очень зависит от внешнего кредитования. И это особенно важно сейчас, когда ситуация в экономике страны нестабильна», – сказала Юлия Трало.

«В резолюции акцентируется, что долги, которые есть по судебным решениям, они уже рассматриваются как собственность. То есть, вот если человек получил судебное решение, по которому госорган должен заплатить ему долг, какую-то сумму денег. И не выплачивая их государство в незаконный способ завладевает собственностью гражданина. То есть уже нарушает имущественные права человека», – пояснила правозащитница.

Она акцентировала, что европейские институты уделяют особое внимание невыполнению судебных решений именно госструктурами. «Складывается парадоксальная ситуация: один госорган не выплачивает долг, другой госорган его заставляет это сделать. И мы, как налогоплательщики, дважды платим – обеспечивая зарплатами и один, и второй орган. Поэтому позиция Европейского суда – все решения судов, в которых ответчиками выступает госорган, должны выполняться автоматически. Это международная практика», – заключила Трало.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру радио «Голос Донбасу»