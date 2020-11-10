Луганщина: Мэр Кременной требовал «откат» за ремонт тротуара (Фото)

Мэр одного из городов Луганской области требовал «откат» за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка. Ему сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
По данным следствия, мэр по предварительному сговору со своим первым заместителем требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.
В октябре 2020 года первый заместитель городского головы был задержан во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тыс. грн. за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.
Также подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) предъявлено мэру города. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Отметим, что прокуратура не сообщает наименование города, о руководителях которого идет речь. Но правоохранители предоставили фотографии, на которых отражен момент как мэру сообщается о подозрении. На фотографиях также запечатлен флаг города Кременная. Городским головой Кременной является Юрий Прокопенко. Эта же фамилия просматривается на визитке, которая также отражена на фотографиях прокуратуры.