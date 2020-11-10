Луганщина: Мэр Кременной требовал «откат» за ремонт тротуара (Фото)

Мэр одного из городов Луганской области требовал «откат» за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка. Ему сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, мэр по предварительному сговору со своим первым заместителем требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

В октябре 2020 года первый заместитель городского головы был задержан во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тыс. грн. за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Также подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) предъявлено мэру города. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отметим, что прокуратура не сообщает наименование города, о руководителях которого идет речь. Но правоохранители предоставили фотографии, на которых отражен момент как мэру сообщается о подозрении. На фотографиях также запечатлен флаг города Кременная. Городским головой Кременной является Юрий Прокопенко. Эта же фамилия просматривается на визитке, которая также отражена на фотографиях прокуратуры.

Фото прокуратуры Луганской области

Фото прокуратуры Луганской области