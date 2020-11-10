Пенсионный фонд задолжал украинцам более 100 миллиардов, – правозащитница

Свежей статистики у правозащитников пока нет, но на конец 2019 года долг Пенсионного фонда перед пенсионерами Украины составил более 100 миллиардов гривен. А по решениям судов долг ПФУ перед переселенцами был 850 миллионов. Об этом рассказала координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

«Начиная с 2016 года к категориям граждан, в отношении которых не исполняются решения судов по отношению выплаты долгов государственными органами, добавились еще и внутреннее перемещенные лица (ВПЛ). В нашу организацию обращались много людей за правовой помощью по возобновлению выплат. Но в конце 2018 года мы столкнулись с тем, что решения судов постепенно перестали исполняться. И в начале 2019 года в очень редких случаях такие решения исполнялись», – напомнила она.

Тогда БФ «Право на защиту» направило в Комитет министров Совета Европы объемный информационный материал, в котором не только отражена системность проблемы, но и появление новых категорий пострадавших, новых фактов неисполнения судебных решений. «Также мы предоставили материалы 443 наших дел, по которым суды были выиграны, но их решения не исполнялись», – уточнила Юлия Трало.

В том числе реакцией на эту жалобу стало недавнее принятие Промежуточной резолюции Комитета министров Совета Европы «Выполнение решений ЕСПЧ относительно невыполнения или чрезмерно длительного исполнения решений национальных судов, должниками по которым являются государственные органы».

Трало отметила, что в резолюции особый акцент делается на невыполнение судебных решений в Украине именно по отношению к уязвимым категориям граждан, которыми являются в том числе и переселенцы. «И в целом людей, которые имеют право на определенные социальные и пенсионные выплаты и зарегистрированы как внутреннее перемещенные лица, либо не зарегистрированы как таковые», – уточнила правозащитница.

В резолюции зафиксировано, что по состоянию на июнь 2019 года в Украине более 90% судебных решений в отношении выплат пенсий оставались неисполненными. «Объяснение сложившейся ситуации простое. Это несоответствие размера государственных гарантий финансовым возможностям государства. Когда такое происходит, то есть логичный, но непопулярный способ – привести размеры своих расходов в соответствие с доходами. То есть – или больше зарабатывать, или меньше тратить. А выбирается более простой вариант – экономить на наиболее незащищенных категориях граждан. На людях, которые, как говорится, не могут сами за себя постоять. Ранее это были дети войны, которым сначала установили гарантии, а потом просто перестали выполнять. Аналогично было с чернобыльцами. А несколько лет назад появилась новая такая категория – внутреннее перемещенные лица», – рассказала правозащитница.

«Статистики по этому году я еще не знаю. Но год назад лишь по судебным решениям о пенсионном обеспечении ВПЛ долг составлял 850 млн грн. А если считать все долги, которые образовались перед пенсионерами (например, когда лишили справки ВПЛ и остановили выплаты, или человек не обращался за оформлением пенсии, хотя является ее получателем), то на конец 2019 года такой общий долг доходил до 100 миллиардов. Для понимания – это 2/3 ежегодных выплат на всех пенсионеров Украины», – пояснила Трало.

Поэтому, если государство даже примет решение выплатить все пенсионные долги, «то трудно даже представить, где можно взять такие деньги». «И это с учетом, что уже не первый год, и не первые 10 лет Пенсионный фонд у нас является дотационным из госбюджета. А где еще, кроме как не из госбюджета, взять деньги на погашение этих долгов», – заключила правозащитница.

Напомним, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) уже по состоянию на 2017 год Украина занимала первое место по количеству исков от украинцев на невыполнение в стране судебных решений. Львиная доля этих исков касается дел, в которых ответчиком выступают государственные органы. Особое место среди них занимали дела по пенсионным выплатам. В этой связи Совет Европы неоднократно давал рекомендации о том, как нужно решить проблему. Однако реакции со стороны украинского правительства не последовало.

Недавно принятая Промежуточной резолюции Комитета министров Совета Европы носит также рекомендательный характер. Но на нереагирование на нее могут последовать финансовые санкции в отношении Украины от европейских партнеров.

В целях реагирования на резолюцию Комитета министров Совета Европы Министерство юстиции разработало стратегию действий государственных органов. В ее рамках планируют пересмотреть пенсионное законодательство.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру радио «Голос Донбасу»