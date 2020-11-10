В музее Краматорска показали челюсти доисторической акулы (Фото)

В Музее истории города Краматорска появился новый экспонат – макет челюсти доисторической акулы мегалодон.
«Это еще одна яркая фотозона, которая украсила уголок зала палеонтологии на ул. Марата, 15», – отметили в пресс-службе музея.
В Музее истории города Краматорска появился новый экспонат – макет челюсти доисторической акулы мегалодон.
«Это еще одна яркая фотозона, которая украсила уголок зала палеонтологии на ул. Марата, 15», – отметили в пресс-службе музея.
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