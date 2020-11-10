Работает «следователем» в «МГБ ДНР»: На Донетчине будут судить бывшего милиционера

В Донецкой области будут заочно судить57-летнего бывшего милиционера, который перешел на сторону «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года бывший сотрудник органов внутренних дел Украины устроился на работу в «министерство государственной безопасности ДНР», заняв должность «старшего следователя по особо важным делам». В его должностные обязанности входит проведение досудебных расследований по «уголовным» делам. По данным следствия правонарушитель продолжает работать в «МГБ» и сейчас.

В этой связи в отношении 57-летнего жителя в суд передан обвинительный акт по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.