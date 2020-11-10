И обсудили Донбасс: Меркель пожелала Зеленскому выздоровления от коронавируса

Сегодня, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. О этом сообщает Офис президента.

В связи с диагностированием у главы Украины коронавируса, Меркель пожелала ппрезиденту здоровья и скорейшего выздоровления.

Также Владимир Зеленский выразил просьбу о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая в настоящий момент разрабатывается в рамках международного фонда COVAX. «Мы приветствуем прорыв, которого удалось достичь немецкой фирме BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», – отметил он.

Кроме того, в фокусе внимания собеседников был вопрос достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате.

Президент Украины рассказал о ходе самого продолжительного перемирия на востоке. «Есть позитив – самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру», – подчеркнул Зеленский.

Он особо отметил, что украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Это подтвердили международные партнеры Украины, в частности дипломаты других государств, представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе. В то же время запланированное начало работы КПВВ сегодня было сорвано «ЛНР», которая не открыла свои контрольно-пропускные пункты.

Глава государства также рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий, заранее предоставленном партнерам по Нормандскому формату, который будет способствовать активизации работы ТКГ.