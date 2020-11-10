Долги по пенсиям: В Украине анонсирован пересмотр пенсионного законодательства

В рамках реагирования на резолюцию Комитета министров Совета Европы относительно невыполнения в Украине судебных решений Министерство юстиции разработало стратегию действий государственных органов. А в связи с невыполнением решений судов по пенсионным делам, планируют пересмотреть законодательство. Об этом рассказала координатор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

«На нынешний момент в связи с принятием этой резолюции Министерство юстиции разработало стратегию действий государственных органов по вопросу решения данной системной проблемы. И через месяц мы должны увидеть план мероприятий по данной стратегии. В частности, анонсирован вопрос пересмотра законодательства в сфере социального, пенсионного обеспечения», – сказала правозащитница.

Трало акцентировала, что в стране ответственным за выполнением решений судов является Министерство юстиции. «Но в связи с тем, что необходимо пересмотреть социальное и пенсионное законодательство, чтобы привести гарантии государства к его финансовым возможностям, то к этому процессу привлечены Министерство финансов, Минсоцполитики и иные профильные ведомства», – добавила она.

В Украине неисполнение судебных решений по выплате пенсий и долгов по пенсиям – это уже масштабная проблема. Насколько она будет решена в реалии, зависит и от политических моментов. «Эта ситуация уже давно отошла от вопросов финансов и экономики. Это уже больше политические вопросы. Например, накануне любых выборов принимался ряд достаточно популистских гарантий, законодательств, которые гарантировали много разных выплат… Но следует понимать, что долг именно в контексте внутренне перемещенных лиц достаточно большой. И нужно понимать, что его погасить в очень быстром темпе невозможно. Именно поэтому сейчас в Верховной Раде опять поднят вопрос очередной пенсионной реформы, в этом ключе, думаю, будет снова поднята проблема пенсионного обеспечения переселенцев. Потому что это уже огромная проблема в этом общем комплексе проблем», – заключила Юлия Трало.

Как сообщала Трало, недавно была принята Промежуточная резолюция Комитета министров Совета Европы «Выполнение решений ЕСПЧ относительно невыполнения или чрезмерно длительного исполнения решений национальных судов, должниками по которым являются государственные органы». В резолюции особый акцент делается на невыполнение судебных решений в Украине по отношению к уязвимым категориям граждан, которыми являются в том числе и переселенцы.

В резолюции зафиксировано, что по состоянию на июнь 2019 года в Украине более 90% судебных решений в отношении выплат пенсий оставались неисполненными.

На конец 2019 года долг Пенсионного фонда перед пенсионерами Украины составил более 100 миллиардов гривен, а по решениям судов долг ПФУ перед переселенцами был 850 миллионов.

Напомним, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) уже по состоянию на 2017 год Украина занимала первое место по количеству исков от украинцев на невыполнение в стране судебных решений. Львиная доля этих исков касается дел, в которых ответчиком выступают государственные органы. Особое место среди них занимали дела по пенсионным выплатам. В этой связи Совет Европы неоднократно давал рекомендации о том, как нужно решить проблему. Однако реакции со стороны украинского правительства не последовало.

Принятая очередная Промежуточной резолюции Комитета министров Совета Европы носит также рекомендательный характер. Но на нереагирование на нее могут последовать финансовые санкции в отношении Украины от европейских партнеров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру радио «Голос Донбасу»