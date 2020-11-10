В Украине пояснили, почему не опубликовали текст своей «дорожной карты» по Донбассу

Украинская сторона не опубликовала свой «План совместных шагов» по прекращению конфликта на Донбассе по просьбе представителей ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

«Не опубликовали по просьбе ОБСЕ. Это они сказали, что не хотят комментировать, а хотят спокойно поработать с документом. Поэтому до сих пор они просят нас не разглашать конкретные пункты плана. А общие положения мы озвучили в многочисленных интервью и сообщениях», – сказал Арестович.

Он рассказал, кто является автором текста украинской версии «дорожной карты». «Автором является глава украинской делегации [в ТКГ] Леонид Данилович Кравчук. А группа экспертов, которые берут участие в работе подгрупп [ТКГ], вписывали собственные блоки – это экономические вопросы, вопросы безопасности, гуманитарные и политические», – рассказал пресс-секретарь.

Также Арестович сообщил, что по итогам сегодняшнего, 10 ноября, заседания подгрупп ТКГ украинский «План действий» был взят за основу.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).

По результатам обоих предложений ОБСЕ должна выписать сводную «дорожную карту».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш»