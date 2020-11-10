Пешеходы и автобус: Россия выдвинула свои требования по открытию КПВВ

Завтра в ходе заседание глав делегаций Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) будет продолжен осуждение требований российской стороны по открытию КПВВ «Счастье» и «Золотое» на Луганщине. Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он сообщил, что сегодня, 10 ноября, прошли заседания всех четырех подгрупп ТКГ – экономической, политической, гуманитарной и подгруппы по вопросам безопасности.

В том числе рассматривался вопрос работы КПВВ. «Сегодня мы открыли свои КПВВ. Однако не дождались этого от российской стороны. Они выдвигают ряд условий, которые мы готовы рассмотреть. Оптимизм вырос», – сказал Арестович.

Он уточнил, что на условия именно «Л-ДНР» по открытию КПВВ украинская сторона не пойдет: «Так как мы с ними даже переговоров не ведем. Мы разговариваем с российской стороной».

Претензии российской стороны касались технических нюансов.

Во-первых, работы автобусов в буферной зоне между украинским КПВВ и «республиканским» контрольно-пропускным пунктом. «Российская сторона просит установить график движения автобусов, которые будут возить людей от их КПВВ до нашего – там 3 километра, в частности в Счастье. Также есть мелкие вопросы, например, где будет разворачиваться этот автобус и т.д.», – рассказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Во-вторых, российская сторона просит чтобы через КПВВ «Счастья» не пропускали пеших лиц, чтобы люди двигались автотранспортом. «По крайней мере, на ближайшее время. Потому что они считают, что они технически не готовы», – уточнил Арестович.

«Координатор ОБСЕ господин Фриш очень хочет, чтобы открыли КПВВ. Поэтому по его просьбе мы согласились до завтрашнего заседания ТКГ на высшем уровне, на уровне уровне глав, внести собственные предложения относительно этих предложений. Там вопросы чисто технические. И мы готовы на время приостановить движение пешеходов. Но это рассматривается в комплексе иных условий», – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 ноября, Украина в Луганской области открыла контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Счастье и Золотом. При этом «ЛНР» отказалась открывать свои контрольно-пропускные пункты и людей возвращалиобратно. Поэтому передвижение через линию разграничения было заблокировано.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш»