В Северодонецке арестовали подрывника банкомата

В Северодонецке правоохранители арестовали мужчину, который пытался взорвать банкомат. О этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 5 утра 7 ноября в Северодонецке 23-летний местный житель с помощью самодельного устройства и газового баллона пытался взорвать банкомат, расположенный на фасаде торгового центра, с целью похищения денежных средств.

По информации банка, на момент совершения уголовного преступления в банкомате находилось более 1 млн грн.

«Довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось, поскольку сработала сигнализация. В дальнейшем он был задержан работниками полиции охраны», – напомнили в прокуратуре.

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступления по факту незаконченного покушения на кражу денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 УК Украины). Санкция статей предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

9 ноября Северодонецкий городской суд принял решение о содержании под стражей подозреваемого с правом внесения залога в размере 168 тыс. грн.

Напомним, что во время задержания следователи изъяли у мужчины газовый баллон, защитные очки, электрошокер и т.д. Установлено, что в отношении него летом этого года следователи уже направляли в суд обвинительный акт по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств...» Уголовного кодекса Украины.