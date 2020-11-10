В «ЛНР» показали, какие пункты пропуска построили в районе Счастья и Золотого (Фото)

В «ЛНР» заявили, что в полном объеме завершила работы по строительству контрольно-пропускных пунктов (КПП) через линию разграничения в районе городов Счастье и Золотое.

«В выполнение Минских соглашений Луганской народной республикой в полном объеме завершены работы по строительству пунктов пропуска "Луганск – Счастье" и "Первомайск – Золотое», – говорится сегодня, 10 ноября, в сообщении представительства «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Кроме того представитель «республики» в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что сегодня, 10 ноября, «ЛНР» не открыла новые КПП, «так как Киев не выполнил договорные обязательства в рамках согласованной "дорожной карты"». В частности, по ее словам, остается открытым вопрос организации подвоза пешеходов между пунктами пропуска «ЛНР» и украинского КПВВ в районе Золотого.

«Там (между КПП ЛНР и Украины у Золотого) необходимо обсудить маршрут движения автобуса, до какой точки, где место разворота, как люди будут достигать пункт пропуска с Украиной», – сказала Кобцева.

Также в «ЛНР» продемонстрировали, какие КПП построили в районе Счастья и Золотого:

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 ноября, Украина в Луганской области открыла контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Счастье и Золотом. При этом «ЛНР» отказалась открывать свои контрольно-пропускные пункты и людей возвращали обратно. Поэтому передвижение через линию разграничения было заблокировано. В рамках сегодняшнего заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы осудили данную ситуацию.