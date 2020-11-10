Избили и изрезали: В Славянске 10-летние школьники издевались над собаками (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) школьники 10-12-летнего возраста издевались над собаками, которые находятся на городском пункт временной передержки бездомных животных, передает «Деловой Славянск».

По словам зооактивистки Елены Бойко, садисты перелезли через забор и избили беззащитных животных, а некоторых даже изрезали. Как утверждает Елена, к этому причастны дети – школьники 10-12 лет.

Трех собак изрезали острым предметом, одну жестоко избили и, к сожалению, она скончалась.

Бойко акцентирует, что собак нужно уберечь от людей, поставив ограждение на территории пункта передержки. Кроме этого, нужно хорошее освещение и видеонаблюдение.

«Да, цена за ограждение – около 50 тыс. грн. Мы смогли пока отдать 200 долларов плюс 4 тыс. грн... На банковскую карту с пометкой "Ограждение" пришло всего около 1000 грн», – говорит волонтер.

Как сегодня, 10 ноября, сообщили в Славянском отделе полиции, нападавшие установлены. «В полицию обратилась зоозащитница и сообщила о том, что дети жестоко обращаются с животными. После проведения комплекса мероприятий полицейские установили троих ребят, которые, вероятно, проникли на территорию карантинной площадке и издевались над собаками», – рассказали в полиции.

Предварительно данное событие квалифицируется по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят разъяснительную работу с детьми и их родителями.