«Да, я уменьшил зарплату депутатам»: Яценюк ответил на обвинения в популизме

Экс-премьер Украины, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк ответил на обвинения в популизме касательно снижения зарплаты депутатам в 2014 году. Он напомнил, что тогда его правительство приняло страну со 108 тысячами гривен в казне. Об этом политик написал в Facebook.

Яценюк отметил, что в сегодняшней публикации на «Украинской правде» авторы назвали популистским его решение о снижении зарплат депутатам.

«Да, в 2014 году я, как премьер-министр, уменьшил народным депутатам зарплату до 6000 гривен… В то время страна – без финансов, без армии, с оккупированными территориями, под атакой российских войск. Люди добровольно отдают на армию последнее, а солдаты за собственные средства покупают бронежилеты и каски. Да, премьер не летал тогда чартерами, так как считал это бесчестным в этих условиях, может, это тоже популизм?», – написал Яценюк.

Политик напомнил о принятом постановлении правительства касательно жесткой бюджетной экономии: в 2015 году были повышены зарплаты учителям, врачам, спасателям, военным и другим служащим.

«Это была политика спасения государства, и она выполнила свою задачу. Я оставил 90 млрд грн на счетах и уменьшил долги государства с 73 до 67 млрд долл. Начало войны и оккупация Крыма и Донбасса обусловили резкое падение ВВП страны до минус 16%. На начало 2016 года мы вывели темпы роста экономики в плюсовые показатели. Оценку моих решений дали мировые лидеры и международные финансовые институты», – подчеркнул Яценюк.