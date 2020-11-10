Завышали цены на ремонт: На Луганщине разоблачили ОПГ, которая наживалась на бюджете

На Луганщине разоблачена организованная преступная группировка, которая занималась хищением бюджетных средств в Кременском районе. О этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, организатор создал и возглавил ОПГ, в состав которой входили руководители и работники подконтрольных ему предприятий. Они систематически получали заказы из местного бюджета. Участники группы, злоупотребляя служебным положением, при осуществлении работ по капитальному ремонту 5-ти объектов социальной инфраструктуры завладели средствами местного бюджета. В частности, они завышали в официальных документах цены на строительные материалы, чем нанесли ущерб местному бюджету на сумму свыше 600 тыс. грн.

Правоохранители провели 9 обысков в Луганской области и городе Киеве – по месту жительства и работы фигурантов. В автомобиле организатора преступной группы изъято 800 тыс. грн.

Организатору и 4-м участникам сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность главы ОПГ к незаконной вырубке лесов и иго влиянии на криминальные круги в области.

Как сообщалось ранее, сегодня мэру города Кременная также сообщено о преступлении. Он требовал «откат» за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.