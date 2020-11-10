Сам покупаешь лекарства: Больным коронавирусом Минздрав не компенсирует расходы

При приобретении медикаментов для лечения от коронавируса пациент не получит денежную компенсацию за это от государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Деньги на руки не получит. Государством компенсируется каждый случай больнице, которая имеет договор на лечение COVID-19 с Национальной службой здоровья Украины. Сейчас стационарная помощь осуществляется в области в 28 больницах, из которых 23 учреждения имеют такой договор. Также такой договор имеют мобильные бригады, которые получают деньги за отбор ПЦР-образцов [при выезде на дом]. И такие договоры с НСЗУ есть у службы экстренной медицинской помощи, которые предоставляют срочную помощь для больных COVID-19 или с подозрением на заболевание», – сказал Педенко.

Он акцентировал, что все деньги получает именно больница, «и на эти деньги она приобретает медицинские средства, осуществляет оплату сотрудникам, закупает иные необходимые средства, чтобы эффективно бороться с COVID-19».

«Пациент на руки никакой компенсации не получает. По крайней мерее, на сегодняшний день мне не известны такие действующие нормы закона», – резюмировал чиновник.

Как сообщалось ранее, в Минздраве разнятся ответы на вопрос – может ли пациент, который сам закупал лекарства при лечении от коронавируса, компенсировать их стоимость. Одни операторы кол-центра говорят, что может при сохранении чеков. Вторые отвечают – нет.