В ДонОГА сообщили, выдают ли кислородные концентраторы для лечения на дому

В Донецкой области на дом не выдают кислородные концентраторы для лечения осложнений от коронавируса в домашних условиях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Что касается амбулаторного лечения (на дому, – ред.). Если человеку нужна кислородная терапия, то это уже не амбулаторное лечение. Это заболевание средней степени тяжести. Поэтому пациент должен находится в больнице», – пояснил он.

Он отметил, что использование кислородных концентраторов при стационарном лечении (в больницах) – эффективно. «Чтобы вы понимали, это аппарат портативный. Если используется баллон, то он должен стоять за стенами больницы и кислород до койко-места подается трубопроводом. А вот концентратор, если он 5-10-литровый, то он ставится около койки и его использует один пациент. Если концентратор 15-20-литровый, то одновременно его могут использовать до 2-4 человек. Это действительно эффективно», – добавил Педенко.

Напомним, что из-за увеличения количества больных коронавирусом среди украинцев растет беспокойство – хватит ли в клиниках кислородных концентраторов на всех. Поэтому многие приобретают портативные установки для дома. Спрос на кислородные концентраторы действительно большой, несмотря на высокую цену устройства. Также уже есть услуга выдачи концентраторов в аренду.

Также в стране ажиотаж в отношении пульсоксиметров, предназначенных для измерения уровня кислорода в крови.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области все больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом, обеспечены медицинским кислородом.