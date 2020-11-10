Дом Шерлока Холмса в Лондоне принадлежит дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Владелицей дома в Лондоне по адресу Бейкер-стрит 221б, где согласно произведений писателя Артура Конан Дойля жил Шерлок Холмс, оказалась дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает «Громадське радіо» со ссылкой на The Times.

Британское издание The Times отмечает, что здание вместе с другой недвижимостью и землей между домами на Бейкер-Стрит 215 и 237 принадлежали дочери и внуку Назарбаева – 57-летней Дариге и 35-летнему Нурали Алиеву.

По данным организации Global Witness, около 87 000 объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат оффшорным компаниям. Ожидается, что правительство Великобритании наконец примет закон, который обяжет их раскрывать имена бенефициаров.

Согласно утечки электронных писем, 90% собственности дома на Бейкер-Стрит 221б принадлежит Дариге Назарбаевой, а еще 10% – ее сын Нурали Алиеву. Формально же объектами недвижимости и землей владеет компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела все это в 2005 году за 140 миллионов фунтов (185 миллионов долларов).

Справка: Дарига Назарбаева в 2019-2020 году возглавляла Сенат Казахстана. До этого она была председателем комитета Сената по международным делам, обороне и безопасности и работала заместителем премьер-министра.