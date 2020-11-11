Готов сотрудничать: Джо Байден обсудил с лидерами Франции и Великобритании конфликт на Донбассе

Избранный президент США Джо Байден в беседе с лидерами Великобритании и Франции выразил готовность участвовать в разрешении конфликта в Украине. Об этом сообщает его штаб, передает «Радио Свобода».

В частности, в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Байден «выразил готовность сотрудничать в вопросах глобальных вызовов, в том числе безопасности и развития в Африке, конфликтов в Украине и Сирии, а также иранской ядерной программы».

Общаясь с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, избранный президент США отметил, что готов сотрудничать с Лондоном в вопросе Украины.

«Среди общих приоритетов, которые обсуждались, – сдерживание COVID-19 и продвижение глобальных усилий по охране здоровья, стремление к устойчивому экономическому восстановлению; ответ на вызовы климатических изменений, укрепление демократии, а также совместные усилия в вопросах Западных Балкан и Украины», – говорится в сообщении штаба Байдена.

Напомним, демократ Джо Байден был объявлен рядом ведущих американских СМИ избранным президентом США 7 ноября, через четыре дня после дня выборов. Он преодолел порог в 270 голосов коллегии выборщиков, необходимый для победы на президентских выборах. Ключевые штаты США все еще подсчитывают голоса, а Дональд Трамп заявил об исках на результаты голосования в нескольких штатах.