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За сутки в Украине выявили 10 611 новых случаев коронавирусной болезни

11.11.20 08:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, 11 ноября, в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за последние сутки госпитализированы 1 453 человека, зарегистрирован 191 летальный случай. При этом выздоровели 6 802 человека.

Проведено тестирований за сутки – 73 285 (в том числе методом ПЦР – 43 908, методом ИФА – 29 377).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях», – отметил Степанов.

Всего с начала пандемии по состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрированы 489 808 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 221 459 пациентов – выздоровели;
  • 8 947 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 735 166.

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