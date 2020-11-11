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Взрыв на Донетчине: Ранены два человека (Фото)

11.11.20 13:36
Волноваха: Фото: пресс-службы Волновахского отдела полиции Донецкой области
Волноваха: Фото: пресс-службы Волновахского отдела полиции Донецкой области

В результате взрыва в Волновахе (Донецкая обл.) 10 ноября два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

10 ноября в 10:15 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в окрестностях города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Территорию обследовали специалисты взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

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