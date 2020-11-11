В «ДНР» сообщили, почему выросла стоимость продуктов, и назвали цены на рынке (Фото)

В «ДНР» выросли цены на продукты. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Центральный (Крытый) рынок в Донецке – одна из самых популярных торговых точек у дончан. Покупатели на рынке рассказывают, что цены и на одежду, и на продукты их не устраивают – из-за низких зарплат. Мясо, отмечают дончане, стоит, как и в РФ – при гораздо более высоких зарплатах в России. Жалуются на высокие цены на молоко.

«Других постоянных покупателей, как оказалось, все устраивает», – уверяют в сюжете.

Приводится мнение жительницы Донецка, которая считает, что «цены какие были, такие и есть» и что «на Крытом рынке все отборное, все качественное». Еще одна дончанка хвалит рыбную продукцию и мясные магазинчики.

Цены на фрукты следующие:

лимоны – от 150 руб. (57 грн по местному курсу на 11.11.2020);

яблоки – 85 руб. (32 грн);

мандарины – 120 руб. (45 грн).

Продавцы говорят, что зимой, если цитрус из Абхазии будет мелкий, то будет чуть дешевле, а «крупный красивый будет дорого».

Цены на овощи на Крытом рынке такие:

помидоры и огурцы – от 100 руб. (38 грн);

лук – 35 руб. (13 грн);

кабачок – 100 руб. (38 грн).

В «ДНР» сообщают, что значительно подорожала картошка – от 35-40 руб. (13-15 грн) за кг. Владельцы торговых точек говорят, что причина подорожания – недобросовестные поставщики. Если раньше на оптовой базе картофель брали по 18 руб. (7 грн), сейчас – по 28 руб. (11 грн). А в мешках стало попадаться много порченного картофеля, много земли. Хороший картофель, который человек возьмет и не выбросит, стоит от 40 руб. (15 грн).

А в «минэкономразвития» заявляют, что причина подорожания продуктов – иная.

«Товары импортируются в республику. К примеру, самообеспеченность республики подсолнечным маслом лишь около 12%. А в России, откуда преимущественно завозят остальное масло, в этом году подсолнечник не уродил. Та же ситуация – с сахаром. Он тоже подорожал в России из-за неурожая. По этой причине повысилась и цена на картофель. Как отметили в минэкономразвития, собственным производством этого товара ДНР обеспечена лишь на 1%», – уверяют в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube