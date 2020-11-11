Очень показательно: В соцсети показали разграбленную мародерами амбулаторию в селе под Донецком (Фото)

В «ДНР» в селе Спартак (Ясиноватский р-н) заброшена местная амбулатория.

В здании, где располагалась «Спартаковская амбулатория общей практики – семейной медицины», отсутствуют окна, все ценное давно вынесли мародеры. В поисках вещей, которые можно продать, мародеры перевернули все в каждом кабинете.

В помещениях остались медкарточки пациентов, журнал приема – от длительного пребывания в ненадлежащих условиях почти вся документация пришла в негодность.

Фото нынешнего состояния лечебного учреждения показали в местном паблике в соцсети:

Местные жители активно комментируют состояние лечебного учреждения, продемонстрированное на фото. Все соглашаются с тем, что это – следствие военного конфликта, однако одни винят в нем Россию и сторонников «республик», другие – украинские власти. «Очень показательно. Мало того, что больницы разрушались без ремонтов со времен постройки, так их еще и добили», – резюмируют в паблике.

Также люди пишут о том, что «так везде такие больницы, даже которые работают – так же выглядят».

«Родные места. И школу жаль. Столько лет проучилась в ней... Чем-то напоминает кадры с Чернобыля… Припять 2.0… Север города реально похож на нее. Только в разы атмосфернее. Постапокалипсис вживую… Территория без НАТО… России нужна была буферная зона, она ее создала, а зачем буферной зоне больницы?», – пишут в соцсетях.

Напомним, житель Донецка показал, в каком состоянии было лечебное учреждение в ноябре 2019 года.