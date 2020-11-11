Карпаты: Во сколько обойдется новогодний отдых в карантин (Видео)

Зимний отдых в Карпатах во время пандемии коронавируса. Во Львовской области популярные курорты рекламируют свои услуги на Новый год.

Украинцы уже планируют новогодний отдых. В Славском (Сколевский р-н Львовской области) более половины номеров в гостиницах уже забронированы.

Для Тараса и его друзей Славское – излюбленное место отдыха. В этот раз приехали на 2 дня: отпраздновать день рождения. Говорят, несмотря на карантин, хочется отдохнуть. «Надоело, если честно… Останавливал (карантин) месяцев 6 назад, когда он начался, но сейчас мы снова едем, не обращая внимания», – говорит Тарас.

Парни ценят местный колорит, поэтому уже запланировали отметить тут Новый год.

В гостинице в стандартном номере – двуспальная кровать, холодильник, душевая. В стоимость включен завтрак. Такой номер в отеле рядом с подъемником сейчас стоит 1370 грн в сутки. На Новый год его можно будет забронировать как минимум на 5 суток. Тогда за жилье и новогодний барбекю-фуршет на улице придется выложить 13 200 грн.

Половину номеров здесь уже забронировали. Но из-за карантина и вероятного введения «красной» зоны в местных отелях идут навстречу туристам: предоплату, которую сделают, можно перенести на иные даты. Если причина – серьезная, то деньги возвращают.

В частных усадьбах теперь самые популярные – коттеджи. Тут все отдельно, своя кухня, поэтому о безопасности можно не волноваться, уверяют хозяева. Летом номер стоил 1000-1200 грн, сейчас из-за того, что включается отопление, цена немного поднялась: до 1300-1500 грн. На Новый год номер будет стоить 2700 грн. Тут тоже половина номеров на праздники уже забронированы. Собственница говорит: количество туристов в этом году не уменьшилось.

Из-а закрытых границ Карпаты стали популярным местом отдыха для украинцев. А вот сувениры покупают неохотно. Продавцы говорят, из-за карантина в горах бывают преимущественно местные, которые не интересуются магазинами.

Местные жители надеются, что, когда выпадет снег, желающих приехать в горы станет больше.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»