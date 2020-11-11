Аж сердце защемило: Житель Донецка опубликовал новые кадры (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал в своем видео красоту осеннего города.

Мужчина продемонстрировал реку Кальмиус. Также на кадрах – пр. Ильича, площадь Ленина, бульвар Пушкина, бизнес-центр «Северный» и другие красивые места.

«Спасибо за чудесную осеннюю зарисовку. Как будто прогулялась по родным местам… Аж сердце защемило… Красивый Донецк очень… Красивое и печальное видео», – благодарят дончанина пользователи соцетей в комментариях под видео.