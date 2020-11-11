Блокировка открытия КПВВ может грозить России новыми санкциями, – Арестович

Промедление с открытием пунктов пропуска на Донбассе грозит России новыми санкциями. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает «УНН».

«Если не откроют КПВВ с той стороны, то я думаю, что санкции упадут на голову России. Это я учитываю позицию ОБСЕ. Они очень настроены открыть КПВВ и помочь мирным жителям, гражданам Украины по обе стороны границы и очень-очень недовольны затягиванием российской стороны», – сказал Арестович.

Также Арестович отметил, что КПВВ на Донбассе могут заработать на полную мощность в течение нескольких следующих дней.

«Мы открыли все 7 КПВВ. Но та сторона никого не пустила, а мы ожидали людей в "Ощадбанке" и ЦПАУ. И вот во время заседания гуманитарной подгруппы ТКГ у нас произошла такая маленькая "схватка", ведь российская сторона начала обвинять нас в провокациях и умышленном запуске людей, без предупреждения россиян. Хотя, мы их предупредили еще 6 ноября официально письмом. И потом предупреждали как могли. Но господин Тони Фриш (координатор ОБСЕ – ред.) занял очень взвешенную позицию и сумел настоять на своем мнении и мы, все же, продвинулись к рассмотрению технических деталей», – рассказал спикер.

По его словам, открытие КПВВ будет обсуждаться сегодня, 11 ноября, на общем заседании ТКГ.

«Но и там есть определенное продвижение. Можно осторожно заявлять, что в течение одного-двух дней откроют с этой стороны», – подытожил Арестович.

Напомним, 10 ноября на территории Донецкой области с украинской стороны открылись КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое». Пропуск людей через 7 КПВВ будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 16:00.

При этом незаконные вооруженные формирования людей возвращали обратно.