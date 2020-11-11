На Донетчине выявили почти 500 больных коронавирусом за сутки (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Новой жертвой стала 64-летняя жительница Мирнограда.
За вторник, 10 ноября, лаборатории сообщили о еще 487 новых больных, среди которых 11 детей:
- 167 – в Мариупольской ОТГ;
- 68 – в Славянской ОТГ;
- 40 – в Волновахской ОТГ;
- 39 – в Краматорской ОТГ;
- 23 – в Угледарской ОТГ;
- 19 – в Торецкой ОТГ;
- 18 – в Покровской ОТГ;
- 17 – в Мангушской ОТГ;
- 16 – в Николаевской ОТГ;
- 14 – в Мирноградской ОТГ;
- по 12 – в Ольгинской и Сартанской ОТГ;
- 10 – в Мирненской ОТГ;
- 8 – в Константиновской ОТГ;
- 7 – в Бахмутской ОТГ;
- 6 – в Лиманской ОТГ;
- по 3 – в Дружковской и Гродовской ОТГ;
- по 1 – в Северской, Звановской, Святогорской, Великоновоселковской и Никольской ОТГ.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 15 069 человек, из них:
- выздоровели – 5 353 пациента,
- продолжают лечение – 9 491 человек,
- умерли – 225 человек.