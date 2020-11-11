На Донетчине выявили почти 500 больных коронавирусом за сутки (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новой жертвой стала 64-летняя жительница Мирнограда.

За вторник, 10 ноября, лаборатории сообщили о еще 487 новых больных, среди которых 11 детей:

167 – в Мариупольской ОТГ;

68 – в Славянской ОТГ;

40 – в Волновахской ОТГ;

39 – в Краматорской ОТГ;

23 – в Угледарской ОТГ;

19 – в Торецкой ОТГ;

18 – в Покровской ОТГ;

17 – в Мангушской ОТГ;

16 – в Николаевской ОТГ;

14 – в Мирноградской ОТГ;

по 12 – в Ольгинской и Сартанской ОТГ;

10 – в Мирненской ОТГ;

8 – в Константиновской ОТГ;

7 – в Бахмутской ОТГ;

6 – в Лиманской ОТГ;

по 3 – в Дружковской и Гродовской ОТГ;

по 1 – в Северской, Звановской, Святогорской, Великоновоселковской и Никольской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 15 069 человек, из них: