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На Донетчине выявили почти 500 больных коронавирусом за сутки (Карта)

11.11.20 10:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новой жертвой стала 64-летняя жительница Мирнограда.

За вторник, 10 ноября, лаборатории сообщили о еще 487 новых больных, среди которых 11 детей:

  • 167 – в Мариупольской ОТГ;
  • 68 – в Славянской ОТГ;
  • 40 – в Волновахской ОТГ;
  • 39 – в Краматорской ОТГ;
  • 23 – в Угледарской ОТГ;
  • 19 – в Торецкой ОТГ;
  • 18 – в Покровской ОТГ;
  • 17 – в Мангушской ОТГ;
  • 16 – в Николаевской ОТГ;
  • 14 – в Мирноградской ОТГ;
  • по 12 – в Ольгинской и Сартанской ОТГ;
  • 10 – в Мирненской ОТГ;
  • 8 – в Константиновской ОТГ;
  • 7 – в Бахмутской ОТГ;
  • 6 – в Лиманской ОТГ;
  • по 3 – в Дружковской и Гродовской ОТГ;
  • по 1 – в Северской, Звановской, Святогорской, Великоновоселковской и Никольской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 15 069 человек, из них:

  • выздоровели – 5 353 пациента,
  • продолжают лечение – 9 491 человек,
  • умерли – 225 человек.

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