Сводка из зоны ООС за 10 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время, два факта нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ зафиксированы вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером применил миномет калибром 82 мм.

С начала текущих суток, 11 ноября, режим прекращения огня НВФ нарушили один раз. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

О действиях НВФ были оперативно проинформированы представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные в минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – три единицы. Под огнем на мариупольском направлении оказались районы сел Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.) и Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). При обстрелах противник применял крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы. Помимо этого, подразделения ВСУ в отчетный период трижды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия на Донбассе: проводились инженерные работы в районе подконтрольных Киеву поселка Пески и села Водяное».

Также в «ДНР» утверждают, что «украинские войска выпустили пять противотанковых управляемых ракет в ходе утреннего обстрела северной окраины и пригорода Донецка. В 08:05 выпустили четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) по терминалу Донецкого аэропорта, еще одна ПТУР выпущена по селу Веселое к северу от Донецка».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.