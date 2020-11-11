Протесты предпринимателей: В Краматорске приостановили действие отдельных ограничений карантина

В Краматорске городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после протеста предпринимателей 10 ноября приняли решение по поводу ослабления ограничений карантина в городе. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что согласно постановлению №641 Кабинета министров Украины при вхождении городов в «красную» зону, в частности, запрещается деятельность субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, а также в сфере общественного питания.

«То есть, мы возвращаемся к весеннему варианта карантина, который был введен с марта по май текущего года. Он нанес бизнесу немалые потери, которые не все предприниматели имели возможность преодолеть. Большинство предприятий только в конце лета рассчитались с долгами, накопленными за период действия введенных карантинных ограничений. Сейчас речь идет не о получении прибыли предпринимателями, а о сохранении рабочих мест и заработной платы наемных работников. Новые дополнительные ограничения, а именно запрет работы вышеупомянутых объектов, могут привести к существенному сокращению количества наемных работников, которые останутся без средств существования», – констатировал городской голова.

По его словам, в этой связи городская комиссия по ТЭБ и ЧС направила письмо на имя председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко с просьбой о внесении изменений в карантинные ограничения по городу Краматорску.

«Ожидаем, что это письмо в кратчайшие сроки будет рассмотрено на Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. Во-вторых, пока письмо находится на рассмотрении, городская комиссия и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации большинством голосов приняли решение, которым идет навстречу предпринимателям нашего города. А именно – временно приостанавливает действие запретов на осуществление деятельности субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, а также в сфере общественного питания», – сообщил Панков.

Представителей малого и среднего бизнеса мэр попросил жестко соблюдать введенные противоэпидемические требования.

«Также обращаю ваше внимание, что несмотря на принятые нами решения, Национальная полиция, патрульная полиция, Госпродпотребслужба в пределах своей компетенции будут обеспечивать проверку соблюдения населением в общественных местах противоэпидемических требований на время действия карантина», – добавил городской голова.