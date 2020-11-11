Из «ДНР» в РФ каждый день до 13 автобусов везут людей за паспортами

Из «ДНР» в Ростовскую область РФ с июня 2019 года перевозчики выполнили почти 3 300 автобусных рейсов, которыми люди перевозились для получения российских паспортов. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Специалистами министерства транспорта с целью выезда граждан ДНР для приобретения гражданства и паспортов РФ в период с 14 июня 2019 года и по настоящее время организовано 3 294 спецрейса в Российскую Федерацию, перевезено более 155,2 тыс. пассажиров», – приводят местные интернет-ресурсы информацию «минтранса».

Уточняется, что ежедневно рейсы выполняют от 10 до 13 транспортных средств. Задействовано 20 «республиканских» компаний-перевозчиков.

В Telegram-канале, который освещает жизнь на неподконтрольной украинским властям части Донетчины, подсчитали, что в прошлом году каждый день гражданами РФ становились примерно 511 украинцев, проживающих в «Л-ДНР».

Также в паблике отмечают, что если отнять от общего количества населения в «ДНР» несовершеннолетних, уже получивших паспорта РФ, и тех, кто выезжает на работу, то остается около миллиона человек. Чтобы половина из них получила паспорта РФ, потребуется, как подсчитали в паблике, 1 162 рабочих дня, или 4,4 года.

Как сообщалось ранее, к началу ноября почти 171 тыс. жителей «ДНР» получили российские паспорта.

Напомним, в «ДНР» продолжает действовать паспорт гражданина Украины, но уже есть процессы, при котором от жителя требуют исключительно «паспорт ДНР». При этом важное значение имеет наличие местной прописки. Как сообщалось ранее, в «ДНР» не принимают украинские ID-паспорта, при таком пластиковом документе в «республике» нужно пройти процедуру его «легализации».