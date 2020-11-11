Возраст – от 41 года: В «ДНР» жертвами коронавируса стали 20 человек

В «ДНР» медики диагностировали 205 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

За сутки умерли 20 человек: мужчины в возрасте от 41 года до 87 лет и женщины в возрасте от 48 лет до 81 года.

«За 10 ноября проведено 681 исследование, из них выявлены 199 случаев заболевания и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – сказано в сообщении.

Всего в «ДНР» подтверждены 8 198 случаев новой коронавирусной инфекции, из них: