Ситуация на КПВВ на Донбассе: Где осуществляется пропуск людей

Сегодня, 11 ноября, из семи КПВВ на линии разграничения на Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в «Станице Луганской» (Луганская обл.). Об этом рассказал представитель Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Трубачев, передает «УНН».

По его словам, по состоянию на 9:30 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: 4 – в Донецкой области, 3 – в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в «Станице Луганской». В пунктах въезда-выезда Донецкой области еще не прошел никто, «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое», «Гнутово» пока не осуществляли пропускных операций.

Трубачев отметил, что по состоянию на 9:00 на КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны оформлено 37 человек, со стороны временно оккупированной территории – 48 человек.

«В настоящее время у нас количество персонала позволяет осуществлять пропускные операции во всех КПВВ», – подытожили в ГПСУ.

Напомним, 10 ноября на территории Донецкой области с украинской стороны открылись КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое». Пропуск людей через 7 КПВВ будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 16:00.

При этом 10 ноября незаконные вооруженные формирования людей возвращали обратно.