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В Мариуполе рестораторы протестуют против карантина выходного дня (Видео)

11.11.20 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе сегодня утром, 11 ноября, представители ресторанного бизнеса вышли на протест, передает «Сайт города Мариуполя».

На Театральной площади города предприниматели проводят акцию против карантина выходного дня, который правительство намерено ввести с 14 ноября.

Люди говорят, что такое решение заставит владельцев заведений увольнять людей. По их словам, тысячи человек останутся без средств к существованию.

Напомним, в Краматорске городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после протеста предпринимателей 10 ноября приняли решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания.

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