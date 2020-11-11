Вирус становится более агрессивным: Степанов рассказал, как не пропустить осложнения COVID-19

В Украине в больницах находятся 28 564 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на данную инфекцию. При этом количество тяжелых больных увеличивается. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, медики отмечают, что вирус становится более агрессивным – количество больных в тяжелом состоянии растет. И такая ситуация наблюдается в целом по стране.

«То, что отмечали и врачи, и больные, в течение 5-7 дней люди просто не обращаются к своему семейному врачу, самостоятельно лечатся. Очень часто начинают сразу принимать антибиотики и другие лекарства по чьим-то советам. Я прошу вас – прекратите самолечение. Для того, чтобы вам оказывать квалифицированную медпомощь, от которой вам становилось бы легче, нужно чтобы это делал исключительно врач, который имеет специальные знания», – подчеркнул Степанов.

Он рассказал, что часто люди сами в аптеке покупают и начинают принимать по 2-3 вида антибиотиков на начальной стадии болезни, чем наносят себе вред. Поскольку если действительно понадобятся антибиотики в дальнейшем течении болезни, они уже не будут иметь того действия, которое окажет нужный эффект.

«Амбулаторное лечение возможно лишь при условии легкого течения болезни. Решение о лечении в домашних условиях может принять исключительно семейный врач. Медицинские работники должны осуществлять постоянный контроль текущего состояния пациента и контактных лиц», – отметил министр.

Он также напомнил, какими симптомами характеризуется легкое течение коронавирусной болезни:

небольшая лихорадка (до 38 °C), которая хорошо контролируется приемом жаропонижающих препаратов. То есть если принять, например, парацетамол, температура снижается за небольшое количество времени.

насморк;

сухой кашель без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, иногда – кровохарканье);

отсутствие желудочно-кишечных проявлений и изменений психического состояния.

«Осложнения со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому рекомендуется активно наблюдать за больными именно в этот период и проводить повторный осмотр больного семейным врачом», – резюмировал Степанов.