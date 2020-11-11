Под машиной – баллоны с газом: В Луганске во дворе жилого дома горел грузовик

В «ЛНР» в Луганске горел грузовой автомобиль. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс- служба «МЧС ЛНР».

«9 ноября в 23:49 в службу 101 Луганска поступило сообщение от жильцов пятиэтажного дома в кв. Ватутина о том, что во дворе горит грузовик. В кабине автомобиля ЗИЛ-130 находился мужчина, под машиной горел мусор, в кузове пылали деревянные поддоны и различный хлам», – уверяют в «ЛНР».

Сотрудники «МЧС» вытащили мужчину из машины, вызвали «скорую помощь». Кроме алкогольного опьянения, никаких других нарушений здоровья медики не диагностировали.

Тушение осложнялось тем, что под машиной находилось около 10 баллонов с газом, существовала угроза взрыва. Сам грузовик находился в 7-10 метрах от жилого дома.

«Загорание ликвидировали 10 ноября в 0:07. Огнем поврежден автомобиль 1967 года выпуска. Как выяснилось, машина уже давно не на ходу, ее хозяин разрешил в ней жить бездомному мужчине. Летом он спал в кузове, в холодное время года – в кабине. Грузовик стал местом встреч для людей определенного образа жизни. Со слов жильцов дома, там собирались компании, выпивали, курили. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», – утверждают в «ЛНР».