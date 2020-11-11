COVID-19: На Луганщине умерли двое мужчин и женщина

В Луганской области лабораторно подтверждены 94 новых случая COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 88-летний мужчина из города Северодонецк, 74-летний мужчина из Рубежного и 72-летняя женщина с Кременского района.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 21 человек;
- Лисичанск – 17;
- Рубежное – 9;
- Беловодский район – 6;
- Кременской – 1;
- Новоайдарский – 13;
- Сватовский – 4;
- Старобельский – 6;
- Троицкий – 17.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 737 человек, из них:
- выздоровели – 2 454 человека;
- лечатся – 2 163 пациента (285 – стационарно, 1 878 – амбулаторно);
- умерли – 120 человек.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 46,3%.