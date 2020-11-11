COVID-19: На Луганщине умерли двое мужчин и женщина

В Луганской области лабораторно подтверждены 94 новых случая COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 88-летний мужчина из города Северодонецк, 74-летний мужчина из Рубежного и 72-летняя женщина с Кременского района.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 21 человек;

Лисичанск – 17;

Рубежное – 9;

Беловодский район – 6;

Кременской – 1;

Новоайдарский – 13;

Сватовский – 4;

Старобельский – 6;

Троицкий – 17.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 737 человек, из них:

выздоровели – 2 454 человека;

лечатся – 2 163 пациента (285 – стационарно, 1 878 – амбулаторно);

умерли – 120 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 46,3%.