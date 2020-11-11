При минимальной зарплате – за отопление 2000: Жители Дружковки шокированы новыми платежками за тепло

В Дружковке (Донецкая обл.) людям начали приносить октябрьские платежки за отопление с нулевыми суммами, в которых указан ориентировочный размер платы за ноябрь. Выставленные счета шокировали горожан, передает «Дружковка на ладонях».

«К примеру, за двухкомнатную квартиру в многоэтажке, оснащенной теплосчетчиком, придется заплатить 1800 грн. В прошлом году ноябрьский платеж был не более 1200 грн, а то и меньше. И все это результат повышения цен на отопление», – отмечает издание.

В абонотделе городской теплосети пояснили, что в прошлом отопительном сезоне действовала цена 1 433 грн. за 1 гигакалорию. В этом отопительном сезоне ее увеличили до 1 930 грн. Но при этом теперь абоненту придется платить абонплату, то есть фиксированную цену за обслуживание сетей – примерно 25 грн в месяц круглый год (за двухкомнатную квартиру) . А это плюс 300 грн к и без того рекордным суммам платежей за отопление.

Дружковчане возмущены новыми платежками и обсуждают эту ситуацию в соцсетях. Люди пишут, что в домах холодно, отопление не работает как положено, и за что их тогда заставляют платить тысячи гривен в месяц при низких зарплатах и пенсиях: