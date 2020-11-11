При минимальной зарплате – за отопление 2000: Жители Дружковки шокированы новыми платежками за тепло

В Дружковке (Донецкая обл.) людям начали приносить октябрьские платежки за отопление с нулевыми суммами, в которых указан ориентировочный размер платы за ноябрь. Выставленные счета шокировали горожан, передает «Дружковка на ладонях».
«К примеру, за двухкомнатную квартиру в многоэтажке, оснащенной теплосчетчиком, придется заплатить 1800 грн. В прошлом году ноябрьский платеж был не более 1200 грн, а то и меньше. И все это результат повышения цен на отопление», – отмечает издание.
В абонотделе городской теплосети пояснили, что в прошлом отопительном сезоне действовала цена 1 433 грн. за 1 гигакалорию. В этом отопительном сезоне ее увеличили до 1 930 грн. Но при этом теперь абоненту придется платить абонплату, то есть фиксированную цену за обслуживание сетей – примерно 25 грн в месяц круглый год (за двухкомнатную квартиру) . А это плюс 300 грн к и без того рекордным суммам платежей за отопление.
Дружковчане возмущены новыми платежками и обсуждают эту ситуацию в соцсетях. Люди пишут, что в домах холодно, отопление не работает как положено, и за что их тогда заставляют платить тысячи гривен в месяц при низких зарплатах и пенсиях:
- Ольга: «Все прекрасно. При минимальной зарплате 5000, за отопление 2000. Будем жить!!!????»;
- Наталья: «Нам за двушку принесли 2480, вообще ох*енеть..... Космонавтов 51, при этом в квартире холодно»;
- Лера: «2067 за двушку... Как вам???»;
- Лариса: «2400 3-комнатная...»;
- Юрий: «В січні по 5 тис., мабуть, носити платіжки будуть»;
- Лариса Васильевна: «А при пенсии 1 712, кто подскажет, как оплатить отопление, которое даже не греет квартиру».