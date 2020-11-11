«Они сожрали Донбасс»: Гиркин рассказал, кто уничтожал экономику региона

Российский «чиновно-олигархический аппарат» полностью уничтожил индустриальную экономику подконтрольной «Л-ДНР» части Донбасса. Об этом заявил россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), захвативший с вооруженной группой в 2014 году Славянск, с которого началась война на Донбассе.

«Они сожрали Донбасс, просто сожрали Донбасс, где была работающая индустриальная экономика, – они ее уничтожили, практически под ноль», – сообщил Гиркин.

Он уверяет, что знает тех людей из российских спецслужб, которые уничтожали, а теперь продолжают «курировать» Донбасс.

«Ее [экономику Донбасса] в том числе уничтожал и российский чиновно-олигархический аппарат с участием тех самых чекистов. Я даже фамилии знаю очень высокопоставленных чекистов, которые отвечали за этот регион. Которые теперь, находясь на пенсии, продолжают "курировать" этот регион по линии других, теперь уже коммерческих структур», – заявил российский диверсант.

Напомним, Игорь Гиркин прошел многие вооруженные конфликты с участием России, в 2014 году участвовал в захвате Крыма, а после – 12 апреля захватил Славянск, с которого началась война на Донбассе. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал Игоря Гиркина одним из символов и главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube