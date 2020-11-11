Тяжелых больных кладут прямо на пол: Шмыгаль заявил, что Украина может повторить итальянский сценарий

Уже в январе 2021 года в Украине может наступить итальянский сценарий, когда в медицинских учреждениях совершенно не будет мест для больных. Чтобы этого избежать, правительство должно ввести дополнительные карантинные мероприятия. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «24 канал».

Шмыгаль напомнил, как в начале пандемии ситуация с COVID-19 в Италии была критической – медицинские учреждения были переполнены.

«Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут прямо на пол больницы. И нет возможности оказать им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе», – сказал Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

По мнению главы правительства, выходом из сложившейся ситуации может стать введение жестких карантинных мероприятий в выходные дни, что, по его мнению, не остановит экономику, но сдержит передвижения больших масс людей и уменьшит их социальные контакты.

Напомним, в Краматорске городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после протеста предпринимателей 10 ноября приняли решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания. В Мариуполе сегодня утром, 11 ноября, представители ресторанного бизнеса вышли на протест против карантина выходного дня.