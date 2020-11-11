Участвовал в допросах и пытках: СБУ разоблачила одного из руководителей «МГБ ДНР»

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей «МГБ ДНР», который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований.

«Главари группировок боевиков назначили его так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР"», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на «должности», злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключении украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках.

«Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса», – добавили в СБУ.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.