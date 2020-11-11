Минздрав инициирует введение карантина выходного дня уже в ближайшие выходные

Минздрав предложит правительству ввести карантин выходного дня в Украине уже 14-15 ноября. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Українське радіо».

По его словам, карантин выходного дня будет введен после того, как будет принято постановление Кабинета министров Украины.

«Постановление Кабинета министров Украины будет принято после согласования всеми центральными органами исполнительной власти. Нами документ, как Министерством здравоохранения, подготовлен, и мы инициируем введение карантина выходного дня уже в ближайшие выходные», – сказал Ляшко.

Он отметил, что пока не будут согласованы все позиции и оценены все риски, пока не проголосует Кабинет министров Украины и постановление не будет опубликовано – карантин не будет введен.

«Мы начнем коммуницировать о мерах, предусмотренных на карантин выходного дня, после принятия постановления Кабмином. Сегодня могу сказать, что это предполагает, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут ограничения приема посетителей в определенных сферах хозяйственной деятельности. Это для того, чтобы сделать разрыв в цепочке распространения коронавирусной болезни», – пояснил Ляшко.

По его мнению, даже два дня уменьшения количества контактов будет положительно влиять на уменьшение количества заболевших.

«Это не остановит, но это будет нам позволять как можно дольше держать этот баланс между экономическими и противоэпидемическими ограничениями», – подчеркнул главный санврач.

Напомним, в Украине идет волна протестов против усиления карантина. В Краматорске после протеста предпринимателей 10 ноября городская власть приняла решение временно приостановить действие запретов карантина на торговое и бытовое обслуживание населения, услуги общественного питания. В Мариуполе сегодня утром, 11 ноября, представители ресторанного бизнеса вышли на протест против карантина выходного дня.